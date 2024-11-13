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السوداني يدعو إلى تشكيل حكومة جديدة في إقليم كردستان

11:06 ص الأربعاء 13 نوفمبر 2024

محمد شيّاع السوداني

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بغداد - (د ب أ)

دعا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، إلى ضرورة تشكيل الحكومة الجديدة في إقليم كردستان واستعداد الحكومة الاتحادية لتقديم المساعدة في هذا الملف.

وشدد السوداني خلال اجتماعه صباح اليوم مع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور برزاني في أربيل على "ضرورة الحفاظ على الاستقرار السياسي في الإقليم كونه جزء أساسي من ركائز الاستقرار في بغداد وعموم العراق الى جانب أهمية استمرار مستويات التعاون الحالي بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية على المستوى الوطني"، حسب بيان للحكومة العراقية.

وذكر البيان أن الجانبين بحثا الملفات المشتركة بين الحكومة الاتحادية والإقليم، وفي مقدمتها جهود استئناف تصدير النفط من الإقليم، والتأكيد على أهمية تنظيمها بما يحقق تطلعات المواطنين في عموم البلاد، إضافة الى أهمية تطبيق قرار المحكمة الاتحادية في ما يتعلق برواتب الموظفين الحكوميين في الإقليم.

محمد شياع السوداني تشكيل حكومة جديدة إقليم كردستان العراق
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