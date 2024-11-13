إصابة فلسطينيين اثنين جراء اقتحام قوات الاحتلال لمدن بالضفة المحتلة

رام الله - ( د ب أ)

أصيب فلسطينيان، اليوم الأربعاء، جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية برقة شمال غرب نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان اليوم ، بأن مواطنين 17 عامًا و24 عامًا أصيبا جراء اعتداء جيش الاحتلال عليهما بالضرب المبرح، وجرى نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج".

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا ) عن رئيس مجلس قروي برقة زياد أبو عمر قوله إن "قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية صباح اليوم، وأغلقت مداخل القرية ومنعت الدخول والخروج منها، وانتشرت بعدة أحياء داخلها، فيما اندلعت مواجهات أطلق الاحتلال خلالها قنابل الصوت والغاز".

وأضاف أن "قوات راجلة وعدة آليات عسكرية اقتحمت القرية من عدة مداخل، وحولت منزلا لثكنة عسكرية وسط البلدة ورفعت الأعلام الإسرائيلية عليه، كما داهمت عشرات المنازل بينها منزله، وأجرت عمليات تفتيش وتخريب للمحتويات داخلها، كما جرى تأخير الدوام المدرسي، ومازال الاقتحام مستمرا".