جيش الاحتلال يعتقل عددا من الفلسطينيين في الضفة الغربية

وكالات

اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة في امتداد قرى وبلدات غرب مدينة جنين بالضفة الغربية، اليوم الأربعاء، عقب اقتحام شنه جيش الاحتلال الاسرائيلي واستهدف تنفيذ حملة من المداهمات.

قالت كتيبة جنين "سرايا القدس"، إن المقاتلين نفذوا سلسلة عمليات إطلاق نار في محيط بلدة سيلة الحارثية وداخل بلدة اليامون، إذ تم استهداف الآليات والعربات العسكرية الإسرائيلية بوابل كثيف من الرصاص.

واعتقل جيش الاحتلال شابا خلال اقتحام بلدة اليامون في الضفة الغربية، فيما داهم منزل شاب مطارد وسط عمليات تخريب وتدمير لمقتنيات المنزل، بحسب الغد.

وفي مدينة نابلس، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيين في أعقاب اقتحام منطقة بلاطة البلد وشارع الأرصاد قبل أن تنسحب الآليات العسكرية صوب حاجز بيت فوريك شرق المدينة.

في حين اعتقلت قوات راجلة إسرائيلية فتىً خلال اقتحام الأطراف الغربية من مدينة قلقيلية.

وفي بلدة الزاوية غرب مدينة سلفيت هدمت جرافات عسكرية إسرائيلية منشأة سكنية بحجة البناء دون ترخيص في أعقاب عملية اقتحام وسط فرض طوق أمني قبل الانسحاب من المنقطة.

ويشن الاحتلال الإسرائيلي اعتداءات يومية على مدن وبلدات الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر 2023 بالتازمن مع بدء عدوانه الوحشي على غزة.

وأسفرت الاعتداءات الإسرائيلية على مدن وبلدات الضفة عن اعتقال أكثر من 11600 فلسطينيا واستشهاد أكثر من 781 آخرين.