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لأول مرة في عرمون.. الجيش الإسرائيلي يستهدف شقة بجبل لبنان

06:46 ص الأربعاء 13 نوفمبر 2024

الجيش الاسرائيلي

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وكالات

استهدف الجيش الإسرائيلي مبنى في بلدة عرمون في قضاء عاليهن بمحافظة جبل لبنان، وذلك بعد موجة من الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت ليلا طالت أحداها مجمعًا طبيًا في بئر العبد.

وطالت الغارة الطبقتين الأولى والثانية لأحد المباني في منطقة عرمون التي تُستهدف للمرة الاولى، وسط أنباء عن وقوع إصابات، بالإضافة إلى وجود أنباء أولية حول محاولة اغتيال أحد عناصر حزب الله، دون تأكيد قاطع.

وقبل ساعات شنت إسرائيل غارات على مناطق الليلكي، وحارة حريك والغبيري في الضاحية الجنوبية التي كانت تعد سابقا معقل حزب الله الحصين، بحسب العربية.

فيما تصاعدت أعمدة الدخان فوق الضاحية التي باتت مدمرة بشكل شبه كامل، بعد فراغها من السكان.

وكانت الضاحية تعرضت أمس أيضا لسلسلة غارات عنيفة بلغت أكثر من 12.

ويتواصل التصعيد الإسرائيلي منذ سبتمبر الماضي، حيث طال القصف مناطق لبنانية عدة في الجنوب والبقاع وجنوب بيروت، فضلا عن شرقها وشمال البلاد أيضا.

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