شهيدان ومصابون في قصف إسرائيلي غربي دير البلح وسط غزة

وكالات

شن الطيران الإسرائيلي قبل قليل، غارة جوية إسرائيلية على بلوك 7 في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن سقوط شهيدان ومصابون، إثر القصف الإسرائيلي التي استهدف خيمة نازحين غربي دير البلح وسط قطاع غزة، وفقا لما ذكرته الغد.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 43665 شهيدا و10376 مصابا، وذلك مع مرور 403 أيام على بدء العدوان.

وأضافت الوزارة، أن الاحتلال ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 62 شهيدا و147 إصابة خلال الـ48 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة: "لا يزال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".