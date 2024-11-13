4 شهداء ومصابين في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا بمخيم النصيرات

وكالات

شن الطيران الإسرائيلي، قبل قليل، غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلوك C بمخيم النصيرات، مما أسفر عن سقوط 4 شهداء وعددا من المصابين.

وتقوم الزوارق الحربية الإسرائيلية في الوقت الحالي بقصف شاطئ بحر مخيم النصيرات، بحسب ما ذكرته الغد في نبأ عاجل لها.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 43665 شهيدا و10376 مصابا، وذلك مع مرور 403 أيام على بدء العدوان.

وأضافت الوزارة، أن الاحتلال ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 62 شهيدا و147 إصابة خلال الـ48 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة: لا يزال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.