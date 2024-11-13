أمس.. 33 شهيدًا حصيلة الغارات الإسرائيلية على عدة مناطق في لبنان

وكالات

استشهد 33 شخصًا في غارات اسرائيلية، استهدفت مناطق مختلفة في لبنان، أمس الثلاثاء، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة اللبنانية.

وبحسب الوزارة، فإن الغارات الإسرائيلية، طالت 2 منها على الأقل منازل يقيم فيها نازحون من مناطق أخرى، بحسب الغد.

يأتي ذلك بعد بدء إسرائيل عدوانا على لبنان منذ 23 سبتمبر، بعد نحو عام من تبادل القصف على خلفية الحرب في قطاع غزة.

وأعلن حزب الله اللبناني، أمس الثلاثاء، أنه قصف قاعدة جوية اسرائيلية جنوب تل أبيب بصواريخ نوعية، بعد سلسلة غارات استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.

واستشهد 15 شخصًا بينهم 8 نساء و4 أطفال، بالإضافة إلى إصابة 12 آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة جون الواقعة في منطقة الشوف جنوب بيروت، التي بقيت إلى حدّ كبير بمنأى عن الضربات الإسرائيلية، وفق بيان لوزارة الصحة.

وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، إلى أن الغارة استهدفت مبنى سكنيا تقيم فيه عائلات نازحة.

وتستضيف الشوف وغيرها من المناطق اللبنانية نازحين فروا من مناطق تعدّ معاقل للحزب وتتعرض لقصف مكثف في جنوب لبنان وشرقه والضاحية الجنوبية.

وتقدر الأمم المتحدة عدد الذين نزحوا من منازلهم بنحو 900 ألف شخصا.

وأتت الغارة على جون بعد ساعات من استشهاد 8 أشخاص وإصابة 5 آخرين على الأقل في غارة مماثلة استهدفت منزلا يؤوي نازحين في قرية بعلشميه شرق بيروت.

وأفاد مصدر أمني، أن غارة بعلشميه استهدفت منزلا، يقطنه نازحون من بينهم عدد من النساء والأطفال.

وتأتي هاتان الغارتان بعد ضربة دامية طالت منزلا تقطنه عائلة نازحة كذلك في أقصى شمال لبنان، ما أسفر عن استشهاد 8 أشخاص.

وشن الاحتلال الإسرائيلي بعد في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، عدة غارات على مناطق مختلفة بالضاحية الجنوبية لبيروت.

واستهدف الاحتلال مناطق حارة حريك، ومنطقة الليلكي ومنطقة الغبيري.

وجاء الاستهداف الأول على حارة حريك تم بصاروخين من طائرة حربية إسرائيلية.

كما أن الموقع الأول المستهدف هو مبنى دار حوراء وهو مركز طبي يضم عدة عيادات ويقدم خدمات طبية لأهالي الضاحية، وهو من أكبر المراكز الطبية في لبنان، إذ يحتوى على 21 عيادة صحية ومكون من 3 طوابق وتأسس عام 1948.