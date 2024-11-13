إعلان

ردا على هجوم صاروخي.. القوات الأمريكية تضرب أهدافًا تابعة لإيران في سوريا

04:38 ص الأربعاء 13 نوفمبر 2024

القوات الجوية الأمريكية أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

نفذت القوات الأمريكية، فجر اليوم، ضربات ضد أهداف مرتبطة بمجموعة مسلحة مدعومة من إيران في سوريا.

تأتي تلك الضربات ردًا على هجوم صاروخي استهدف القوات الأمريكية في البلاد، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

وأعلنت القيادة الوسطى الأمريكية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أن الضربات استهدفت مستودعا لتخزين الأسلحة ومقر قيادة للامدادات، ردا على هجوم صاروخي على أفراد أمريكيين.

وأضافت في بيان: "هذه الضربات ردّ على هجوم صاروخي على جنود أمريكيين في قاعدة الشدادي، لم يلحق أي ضرر بالمنشآت الأمريكية ولم تقع إصابات بين القوات الأمريكية أو القوات الشريكة خلال الهجوم".

وتنشر الولايات المتحدة نحو 900 من جنودها في سوريا ونحو 2500 في العراق في إطار التحالف الدولي الذي أنشئ في العام 2014 لمكافحة تنظيم داعش.

القوات الأمريكية إيران هجمات الحوثيين غير القانونية سوريا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بينهم إيلون ماسك.. ترمب يُعلن المرشحين لوزارات الدفاع والكفاء الحكومية والأمن الداخلي

إعلان

إعلان

مفاجأة جديدة بشأن تخصص الطبيبة وسام شعيب: لا يحق لها فتح عيادة "نساء وتوليد"
عاجل| حبس الدكتورة وسام شعيب 4 أيام على ذمة التحقيق
مجدي الجلاد يعلق على أزمة الطبيبة وسام شعيب: احذروا السقوط الأخلاقي بحثا عن الشهرة