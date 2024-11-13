ردا على هجوم صاروخي.. القوات الأمريكية تضرب أهدافًا تابعة لإيران في سوريا

وكالات

نفذت القوات الأمريكية، فجر اليوم، ضربات ضد أهداف مرتبطة بمجموعة مسلحة مدعومة من إيران في سوريا.

تأتي تلك الضربات ردًا على هجوم صاروخي استهدف القوات الأمريكية في البلاد، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

وأعلنت القيادة الوسطى الأمريكية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أن الضربات استهدفت مستودعا لتخزين الأسلحة ومقر قيادة للامدادات، ردا على هجوم صاروخي على أفراد أمريكيين.

وأضافت في بيان: "هذه الضربات ردّ على هجوم صاروخي على جنود أمريكيين في قاعدة الشدادي، لم يلحق أي ضرر بالمنشآت الأمريكية ولم تقع إصابات بين القوات الأمريكية أو القوات الشريكة خلال الهجوم".

وتنشر الولايات المتحدة نحو 900 من جنودها في سوريا ونحو 2500 في العراق في إطار التحالف الدولي الذي أنشئ في العام 2014 لمكافحة تنظيم داعش.