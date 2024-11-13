دونالد ترامب يُعين إيلون ماسك رئيسًا لإدارة الكفاءة الحكومية

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب، عن ترأس إيلون ماسك، والمرشح الرئاسي الجمهوري السابق فيفيك راماسوامي، وزارة الكفاءة الحكومية.

وقال ترامب في بيان: "إن ماسك وراماسوامي سيمهدان الطريق أمام إدارتي لتفكيك البيروقراطية الحكومية، وتقليص اللوائح الزائدة، وخفض النفقات المسرفة، وإعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية".

ويمضي الرئيس المنتخب في اختيار مسؤولي إدارته المقبلة معيّنا في مناصب رئيسية مقربين منه معروفين بنهجهم المتشدد حيال الصين وإيران، على غرار سناتور فلوريدا النافذ ماركو روبيو الذي يرجح توليه وزارة الخارجية.