مؤيد لإسرائيل ودعا لتدمير غزة.. ترامب يرشح "بيت هيجسيث" لمنصب وزير الدفاع

وكالات

رشح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، المذيع التلفزيوني الأمريكي والعسكري السابق بيت هيجسيث، لمنصب وزير الدفاع الأمريكي، حسبما جاء في بيان أصدره فريقه الانتقالي.

وجاء في البيان: "يشرفني أن أعلن أنني أرشح بيت هيجسيث لمنصب وزير الدفاع، (بيت) شخص صارم وذكي ويؤمن بوضع أمريكا في المقام الأول، مع بيت سيعرف أعداء أمريكا أن قواتنا ستكون عظيمة مرة أخرى".

وأضاف البيان: "بيت هيجسيث مؤيد قوي لإسرائيل، وأن إسرائيل يجب أن تدمر غزة"، بحسب روسيا اليوم.

وعلاوة على ذلك، فقد دعم اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في عام 2020، وحث الولايات المتحدة على قصف إيران بشكل مباشر.

وتخرج بيت هيجسيث من جامعتي هارفارد وبرينستون وهو من المحاربين القدامى وخدم في جوانتانامو والعراق وأفغانستان، بالإضافة إلى ذلك، عمل كمقدم برامج في قناة "فوكس نيوز" الموالية للحزب الجمهوري لمدة ثماني سنوات.