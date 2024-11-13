ترمب يختار "جون راتكليف" للمخابرات المركزية و"ستيفن ويتكوف" مبعوثا للشرق الأوسط

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب، اليوم الأربعاء، أنه اختار النائب السابق جون راتكليف، لرئاسة وكالة الاستخبارات المركزية سي آي إيه، بحسب الغد.

وقال ترامب في بيان، إن راتكليف سيكون مقاتلًا شجاعًا في الدفاع عن الحقوق الدستورية لكل الأمريكيين، وسيضمن أعلى مستويات الأمن القومي، والسلام من خلال القوة.

وأضاف ترمب: أنه اختار المستثمر العقاري والمتبرع لحملته الانتخابية ستيفن ويتكوف ليكون مبعوثه الخاص إلى الشرق الأوسط.

ويمضي الرئيس المنتخب في اختيار مسؤولي إدارته المقبلة معيّنا في مناصب رئيسية مقربين منه معروفين بنهجهم المتشدد حيال الصين وإيران، على غرار سناتور فلوريدا النافذ ماركو روبيو الذي يرجح توليه وزارة الخارجية.

ويدعو روبيو أيضا إلى تشديد العقوبات الأمريكية على إيران على خلفية التقدم الحاصل في برنامجها النووي.

ويرجح تعيين مايكل والتز، النائب عن فلوريدا والعنصر السابق في القوات الخاصة وهو من الصقور أيضا، في منصب مستشار الأمن القومي الرئيسي في الإدارة، على ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية عدة. ووالتز معروف أيضا بانتقاداته للصين.

وسيكون الرجلان "والتز وماركو" تاليا من مهندسي سياسة الولايات المتحدة الخارجية في ولاية ترمب الثانية.

كان ترامب وعد بوضع حد للحرب في أوكرانيا والشرق الأوسط وتجنب أي انخراط عسكري أمريكي جديد في نزاعات مسلحة.