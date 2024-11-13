بعد الإنذار بالإخلاء.. 3 غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت

وكالات

شن الطيران الإسرائيلي، 3 غارات جوية على الأقلّ في الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك بعد إنذارات إسرائيلية بالإخلاء، بحسب سكاي نيوز.

وأصدر الجيش الإسرائيلي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، تهديدًا بالهجوم لسكان عدد من المباني في حارة حريك ومنطقة الغبيري بالضاحية الجنوبية لبيروت.

كان الطيران الحربي الاسرائيلي، شن الثلاثاء، 13 غارة على ضاحية بيروت الجنوبية.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام"، أن الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارة عنيفة استهدفت اوتوستراد هادي نصر الله، وهي الغارة الثالثة عشرة على الضاحية الجنوبية.

وبدأ الطيران الحربي الإسرائيلي بشن غارات على ضاحية بيروت الجنوبية بعد توجيه إنذارات بالإخلاء.

وكان الجيش الإسرائيلي دعا إلى إخلاء بعض المباني في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت لأنه سيعمل ضد منش ت ومصالح تابعة لحزب الله.