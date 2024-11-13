عن مصر وفلسطين.. تصريحات مثيرة للجدل لسفير أمريكا المقبل لدى إسرائيل

القاهرة- مصراوي

مايك هوكابي، الحاكم السابق لولاية أركنساس، والذي تم اختياره ليشغل منصب سفير الولايات المتحدة في إسرائيل من قبل الرئيس المنتخب آنذاك دونالد ترامب، أثار جدلًا واسعًا بسبب تصريحاته السابقة حول الهوية الفلسطينية والدولة الإسرائيلية.

خلال حملته الرئاسية عام 2008، قال هوكابي إن "الهوية الفلسطينية" هي اختراع سياسي يهدف إلى نزع الأرض من إسرائيل، مشددًا على أنه لا يوجد "شيء اسمه فلسطيني".

أضاف هوكابي في فيديو نشر عام 2015، أن أي دولة فلسطينية يجب أن تُقام في دول عربية مجاورة مثل مصر أو سوريا أو الأردن، وليس داخل حدود إسرائيل.

وذكر في خطاب له في ماساتشوستس عام 2008 أن الهوية الفلسطينية ليست حقيقية، بل تم استخدامها كـ"أداة سياسية" لانتزاع الأراضي من إسرائيل، حيث قال خلال حديثه لرجلين يهوديين أرثوذكسيين: "لا يوجد حقًا شيء اسمه فلسطيني".

لم يكتف هوكابي بإثارة الجدل بتصريحه عن الهوية الفلسطينية، بل اقترح أيضًا أنه يمكن إنشاء دولة فلسطينية من الأراضي في مصر أو سوريا أو الأردن.

وقال هوكابي إن الأراضي التي تمتلكها إسرائيل قليلة مقارنة بمساحات الأراضي الشاسعة التي تحظى بها الدول العربية، ملمحًا إلى أن الدول العربية لديها متسع كافٍ لاستيعاب الفلسطينيين.

بالنسبة لهوكابي، فإن المشكلة تتعلق "بالعقارات" والمساحات التي يمكن استغلالها بعيدًا عن حدود إسرائيل.

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنه اختار مايك هاكابي، سفيرًا للولايات المتحدة لدى إسرائيل.

وقال ترامب في بيان إن هاكابي "يعشق إسرائيل وشعب إسرائيل، وشعب إسرائيل يبادله العشق. سيعمل مايك بلا هوادة من أجل عودة السلام إلى الشرق الأوسط".

وبحسب صحيفة معاريف الإسرائيلية، فإن هاكابي "من أشد المؤيدين لإسرائيل، وكان يزور تل أبيب ما معدله 7-8 مرات في السنة"، مضيفة: "يرفض حل الدولتين، ويدعم استمرار المشروع الاستيطاني".

ويُعتبر هاكابي من أشد المؤيدين لإسرائيل، ومقربًا من ترامب، وهو والد نائب المتحدث باسم البيت الأبيض، وحاكم ولاية أركنساس السابق.