مصر تدين الهجوم الإرهابي في كويتا وتؤكد تضامنها مع باكستان

وكالات

أدانت جمهورية مصر العربية، الهجوم الانتحاري الإرهابي الذي استهدف محطة قطارات بمدينة "كويتا" في إقليم بلوشستان بجنوب غرب باكستان، والذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين.

وأعربت مصر، حكومةً وشعبًا، في بيان لوزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب باكستان الشقيق في هذا المصاب الأليم، ولأسر الضحايا، متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين كافة.

وأكدت مصر على تضامنها مع باكستان في مواجهة جميع أشكال التطرف والإرهاب.