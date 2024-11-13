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مصر تدين الهجوم الإرهابي في كويتا وتؤكد تضامنها مع باكستان

12:06 ص الأربعاء 13 نوفمبر 2024

وزارة الخارجية المصرية

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وكالات

أدانت جمهورية مصر العربية، الهجوم الانتحاري الإرهابي الذي استهدف محطة قطارات بمدينة "كويتا" في إقليم بلوشستان بجنوب غرب باكستان، والذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين.

وأعربت مصر، حكومةً وشعبًا، في بيان لوزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب باكستان الشقيق في هذا المصاب الأليم، ولأسر الضحايا، متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين كافة.

وأكدت مصر على تضامنها مع باكستان في مواجهة جميع أشكال التطرف والإرهاب.

وزارة الخارجية المصرية مصر تدين الهجوم الإرهابي في كويتا مصر تؤكد تضامنها مع باكستان استهداف محطة قطارات بمدينة كويتا بباكستان
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