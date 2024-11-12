القاهرة تستضيف جولة جديدة من المشاورات السياسية بين مصر وتركيا حول إفريقيا وليبيا

وكالات

استضافت القاهرة يوم أمس الاثنين الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين مصر وتركيا بشأن قضايا إفريقيا، حيث تركزت النقاشات على منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر.

وترأس الوفد المصري السفير إيهاب عوض، مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، فيما ترأست السفيرة التركية إليف أولجن، مدير عام إدارة شرق وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية التركية، الوفد التركي، بمشاركة السفير التركي في القاهرة، صالح موتلو شن.

واستعرض الطرفان رؤيتهما حول التطورات المتسارعة في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر، واتفقا على وجود مساحة كبيرة للتفاهم حول تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة، بما يسهم في استعادة معدلات مرور السفن التجارية الدولية عبر البحر الأحمر إلى وضعها الطبيعي.

وتم الاتفاق على تعزيز التعاون عبر أطر ومسارات متعددة لتحقيق الأهداف المشتركة في المنطقة، ودعم الجهود الصومالية في مكافحة الإرهاب من خلال تعزيز قدرات الجيش الوطني الصومالي.

واتفق الجانبان كذلك على الاستمرار في التشاور الدوري بشأن القضايا الإفريقية ذات الاهتمام المشترك.

كما استضافت القاهرة، في اليوم ذاته، الجولة الثانية من المشاورات مع تركيا بشأن ليبيا، حيث ترأس الوفد المصري السفير د. طارق دحروج، مدير إدارة ليبيا بوزارة الخارجية المصرية، وترأست السفيرة إليف أولجن الوفد التركي.

وجاءت هذه المشاورات تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بشأن أهمية استمرار التشاور وتبادل الرؤى بين البلدين حول الأوضاع في ليبيا بما يخدم مصالح الشعب الليبي الشقيق.