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إعلام عبري: استجواب مدير مكتب نتنياهو بشأن التزوير قريبا

11:08 م الثلاثاء 12 نوفمبر 2024

بنيامين نتنياهو

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وكالات

ذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية، أنه من المتوقع استجواب تساحي برافرمان رئيس مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قريبا، في القضية المتعلقة بتزوير البروتوكولات الحكومية.

كان حزب الله، قال إن قرار الاحتلال الانتقال للمرحلة الثانية من المناورة البرية سيكون مصيره الخيبة وحصاده المزيد من الخسائر.

وأضاف الحزب أنه اتخذ كافة "الإجراءات لخوض معركة طويلة ومنع العدو من تحقيق أهدافه دفاعا عن حرية وسيادة لبنان".

وأعلن حزب الله أنه "أوقع أكثر من 100 قتيل و1000 جريح من جنود العدو منذ بداية المناورة البرية جنوبي لبنان".

تساحي برافرمان بنيامين نتنياهو مدير مكتب نتنياهو تزوير البروتوكولات الحكومية
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