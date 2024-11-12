قبرص تعلن استخدام البنية التحتية لمصر لتصدير الغاز الطبيعي

وكالات

قال وزير الطاقة القبرصي جورج باباناستاسيو، إن بلاده ستستخدم البنية التحتية في مصر بهدف تصدير الغاز الطبيعي من قبرص إلى الأسواق الدولية.

وأكد وزير الطاقة القبرصي، جورج باباناستاسيو، في مقابلة مع سكاي نيوز عربية، أن بلاده ستبدأ عمليات إنتاج الغاز الطبيعي خلال العام 2027، مشيرا إلى أن كبار المستثمرين في قبرص يركزون على الاستثمار في قطاع الطاقة.

وأضاف باباناستاسيو، أن عدم توفر البنية التحتية اللازمة لعمليات إنتاج الغاز قد أثر بالفعل على موعد بدء استخراج الغاز في قبرص.

وأشار باباناستاسيو، إلى أن أول اكتشاف للغاز الطبيعي في قبرص كان خلال العام 2011، مشيرا إلى أن الأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط ليس لها تأثير ملموس لها على قبرص حتى الآن.

لكنه أضاف أن استمرار الصراع في الشرق الأوسط بشكل عام قد يؤثر على السياحة في بلاده خلال العام القادم، مؤكدا أن السياحة تعد مصدر الدخل الرئيسي لاقتصاد قبرص، موضحا أن بلاده تعمل على تنويع اقتصاد قبرص، بجانب العمل على جذب السياح من أسواق جديدة.

وحول مشروعات الربط الكهربائي مع الاتحاد الأوروبي، أكد باباناستاسيو أن الشركات الإماراتية مهتمة بالاستثمار بالمشروع، موضحا أن شركة طاقة الإماراتية من الشركات المهتمة بالاستثمار في مشروع الربط الكهربائي، موضحا أن تكلفة مشروع الربط الكهربائي الكبير تبلغ 2 مليار يورو (نحو 2.12 مليار دولار).