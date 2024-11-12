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نتنياهو مخاطبا الشعب الإيراني: أنتم وأنا لا نريد الحرب

10:59 م الثلاثاء 12 نوفمبر 2024

بنيامين نتنياهو

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(د ب أ)

خاطب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجددا الشعب الإيراني بشكل مباشر في مقطع فيديو بثه اليوم الثلاثاء، قائلا إن قيادتهم تهدر الأموال في هجمات على إسرائيل كان من الممكن استثمارها في مستقبلهم.

وقال نتنياهو في رسالة عبر تقنية الفيديو إن شن إيران هجوما آخر سيكلف البلاد مليارات الدولارات ويشل الاقتصاد.

وأضاف: "أعلم أنكم لا تريدون هذه الحرب، وأنا لا أريد هذه الحرب أيضا. الشعب الإسرائيلي لا يريد هذه الحرب".

وأضاف نتنياهو مشيرا إلى نظام المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي: "هناك قوة واحدة تضع عائلتكم في خطر جسيم: طغاة طهران.هذا هو الأمر".

وأضاف نتنياهو أن طهران بددت الأموال على حرب لا يمكنها الإنتصار فيها، وذلك بدلا من استثمار 3ر2 مليار دولار التى تكلفها الهجوم الإيراني الأخير في أوائل أكتوبر - في المستشفيات أو البنية التحتية للبلاد أو المياه النظيفة أو تعليم شعبها.

ولم يكشف نتنياهو عن تكلفة الهجوم الإسرائيلي على إيران.

وكان نتنياهو قد خاطب الشعب الإيراني بشكل مباشر في نهاية سبتمبر الماضي.

رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إيران وإسرائيل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الهجوم الإسرائيلي على إيران
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