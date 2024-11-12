إعلام عبري: هاكرز نشروا صورا خاصة لمسؤولين حاليين وسابقين

وكالات

ذكرت القناة الـ14 الإسرائيلية أن مجموعة هاكرز قامت بتوزيع كمية كبيرة من الصور ومقاطع الفيديو والتفاصيل الشخصية والحميمة والحساسة لمسؤولين سياسيين وعسكريين إسرائيليين حاليين وسابقين على الإنترنت، ومن بين الشخصيات:

بيني غانتس.

ايهود باراك.

يائير جولان.

غابي اشكنازي.

رون بروشور.

وضباط كبار جدا في حاليين وسابقين.