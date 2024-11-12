السعودية تجدد دعوتها لدول العالم الانضمام للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين

(د ب أ)

جددت المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء دعوتها إلى دول العالم للانضمام للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين .

وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري في بيانه لوكالة الأنباء السعودية (واس) أن المجلس جدّد التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب الأشقاء في فلسطين ولبنان لتجاوز التبعات الإنسانية الكارثية جراء العدوان الإسرائيلي ودعوة دول العالم إلى الانضمام للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين الذي أطلقته اللجنة الوزارية العربية الإسلامية برئاسة المملكة وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومملكة النرويج.

وأوضح وزير الإعلام "أن مجلس الوزراء تناول مضامين القمة العربية والإسلامية غير العادية التي عقدت بالرياض ومجمل لقاءات ولي العهد بقادة عدد من الدول الشقيقة"، مشيداً "بما توصلت إليه القمة من نتائج ستسهم في تعزيز العمل المشترك ومواصلة التعاون مع المجتمع الدولي لوقف الحرب على قطاع غزة وبما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة ومرحباً بالتوقيع على "وثيقة الآلية الثلاثية لدعم فلسطين" بين منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقي".

وأضاف الوزير الدوسري أن "مجلس الوزراء السعودي" استعرض إسهامات المملكة ومبادراتها الداعمة للعمل الدولي المتعدد الأطراف ليكون أكثر فاعلية وسرعة في معالجة تحديات الحاضر والمستقبل والاستجابة للقضايا الملحة على المستوى العالمي بما يرسخ التنمية والازدهار ويعزز الأواصر الثقافية والاجتماعية المشتركة".