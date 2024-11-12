إعلان

إغلاق المطار الرئيسي في هايتي والعاصمة في حالة شلل بعد يوم من مهاجمة طائرة

08:15 م الثلاثاء 12 نوفمبر 2024

إغلاق المطار الرئيسي في هايتي أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(أ ب)

ظل المطار الرئيسي في هايتي مغلقا اليوم الثلاثاء بعد يوم من إطلاق عصابات النار على طائرة تهبط، مما أسفر عن إصابة مضيفة عندما نشب العنف فيما تم تنصيب رئيس وزراء جديد في تحول سياسي مضطرب.

وأصيبت الحياة في معظم العاصمة بالشلل بعد موجة من العنف، الذي نشب عندما أطلقت عصابات النار على طائرة تابعة لشركة "سبيريت" للطيران بعاصمة هايتي أمس الاثنين، مما اضطر المطار للإغلاق.

وأظهرت صور حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس (أ ب) ثقوبا من أثر الرصاص في الطائرة من الداخل. وعلقت عدد من شركات الطيران رحلاتها إلى هايتي حتى بعد غد الخميس، لكن لم تتضح الفترة الزمنية للإغلاق.

وكانت قوات شرطة مدججة بالسلاح في سيارات مصفحة خارج المطار تفحص الشاحنات المستخدمة في النقل العام.

وتم إغلاق المدارس والبنوك والمكاتب الحكومية. وكانت الشوارع، التي شهدت تبادلا عنيفا لإطلاق النار أمس بين الشرطة والعصابات، خالية على نحو مخيف.

إغلاق المطار الرئيسي في هايتي إطلاق عصابات النار على طائرة شركة سبيريت للطيران بعاصمة هايتي عاصمة هايتي في حالة شلل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
السعودية تجدد دعوتها لدول العالم الانضمام للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين

إعلان

إعلان

عاجل| حبس الدكتورة وسام شعيب 4 أيام على ذمة التحقيق
مجدي الجلاد يعلق على أزمة الطبيبة وسام شعيب: احذروا السقوط الأخلاقي بحثا عن الشهرة