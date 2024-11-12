إغلاق المطار الرئيسي في هايتي والعاصمة في حالة شلل بعد يوم من مهاجمة طائرة

(أ ب)

ظل المطار الرئيسي في هايتي مغلقا اليوم الثلاثاء بعد يوم من إطلاق عصابات النار على طائرة تهبط، مما أسفر عن إصابة مضيفة عندما نشب العنف فيما تم تنصيب رئيس وزراء جديد في تحول سياسي مضطرب.

وأصيبت الحياة في معظم العاصمة بالشلل بعد موجة من العنف، الذي نشب عندما أطلقت عصابات النار على طائرة تابعة لشركة "سبيريت" للطيران بعاصمة هايتي أمس الاثنين، مما اضطر المطار للإغلاق.

وأظهرت صور حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس (أ ب) ثقوبا من أثر الرصاص في الطائرة من الداخل. وعلقت عدد من شركات الطيران رحلاتها إلى هايتي حتى بعد غد الخميس، لكن لم تتضح الفترة الزمنية للإغلاق.

وكانت قوات شرطة مدججة بالسلاح في سيارات مصفحة خارج المطار تفحص الشاحنات المستخدمة في النقل العام.

وتم إغلاق المدارس والبنوك والمكاتب الحكومية. وكانت الشوارع، التي شهدت تبادلا عنيفا لإطلاق النار أمس بين الشرطة والعصابات، خالية على نحو مخيف.