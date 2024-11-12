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بلينكن يبحث مع المسؤولين الإسرائيليين سبل تحسين الوضع الإنساني في غزة

08:12 م الثلاثاء 12 نوفمبر 2024

أنتوني بلينكن

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وكالات

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الوزير أنتوني بلينكن بحث مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي سبل تحسين الوضع الإنساني في غزة.

وأوضحت الخارجية أن بلينكن شدد على ضرورة اتخاذ خطوات لتحسين الأوضاع هناك، مؤكدًا على أهمية إيصال مساعدات إضافية إلى القطاع.

وأكد بلينكن لوزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون دريمر، أهمية اتخاذ خطوات لتقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين في غزة، مضيفة أن الخارجية أن بلينكن ناقش أيضًا مع دريمر أهمية إنهاء الحرب في غزة وإعادة الأسرى إلى ديارهم.

وفيما يتعلق بلبنان، ناقش بلينكن جهود التوصل إلى حل دبلوماسي يسمح بعودة المدنيين، مؤكدا في ختام اللقاء التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل في مواجهة تهديدات إيران والجماعات المدعومة منها.

وزارة الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن غزة رون دريمر قطاع غزة إسرائيل
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