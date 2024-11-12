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مصرع 18 شخصاً في حادث مأساوي لحافلة زفاف سقطت في نهر السند

07:45 م الثلاثاء 12 نوفمبر 2024

أرشيفية

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(أ ب)

قال مسؤولون إن حافلة تقل نحو 24 من المدعوين لحفل زفاف سقطت في نهر السند في شمال باكستان اليوم الثلاثاء، مما أسفر عن مصرع 18 شخصا على الأقل.

وقال المتحدث باسم الحكومة فيض الله فرقان إن الحادث وقع في منطقة جيلجيت بالتستان بينما كانت الحافلة متجهة إلى مدينة تشاكوال في إقليم البنجاب.

وأضاف أن البحث عن الجثث مستمر، ولم يتم العثور حتى الآن إلا على امرأة على قيد الحياة وتتلقى العلاج في المستشفى.

وقالت الشرطة إنه لم يتضح سبب الحادث.

سقوط حافلة نهر السند باكستان
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