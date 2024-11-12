السودان يطالب مجلس الأمن بوقف تسليح "الدعم السريع" وتفعيل آليات حماية المدنيين

وكالات

طالب ممثل السودان في مجلس الأمن الدولي بتنفيذ الفقرة الثانية من "إعلان جدة"، مشيرًا إلى رصد دخول معدات عسكرية لميليشيا الدعم السريع عبر معبر أدري الحدودي.

وأكد ممثل السودان على ضرورة وضع مبادئ عامة لتأمين إيصال المساعدات الإنسانية عبر هذا المعبر، بما يضمن سلامة الإمدادات ووصولها للمحتاجين.

ودعا ممثل السودان الدول الخارجية إلى وقف تسليح ميليشيا الدعم السريع، مشددًا على أهمية تفعيل لجنة حماية المدنيين، التي تم إنشاؤها في دارفور، وتشكيل آلية رصد لانتهاكات الميليشيا في المناطق المتضررة.

وأوضح ممثل السودان في مجلس الأمن الدولي أن ميليشيا الدعم السريع أساءت استخدام معبر أدري، مستغلةً المعبر في تهريب السلاح، مضيفا أن هناك حاجة ملحة لتقديم التدريب المناسب لعناصر الشرطة السودانية في المناطق التي تتعرض لانتهاكات من قبل ميليشيا الدعم السريع، للمساهمة في الحفاظ على الأمن والاستقرار.

ودعا ممثل السودان المجتمع الدولي إلى دعم الشرعية، وعدم تسييس الأزمة السودانية، لضمان إيجاد حل مستدام وشامل يساهم في استقرار الأوضاع الإنسانية والأمنية في السودان.