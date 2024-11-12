قاض يؤجل الحكم بشأن رفض الإدانة الجنائية للرئيس المنتخب ترامب

(أ ب)

قرر قاض إرجاء قرار بشأن إلغاء الإدانة الجنائية للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في قضية دفع أموال مقابل إخفاء سر بسبب حكم للمحكمة العليا الأمريكية بشأن الحصانة الرئاسية.

وكان من المقرر أن يصدر القاضي بنيويورك خوان إم، مريشان الحكم اليوم الثلاثاء، لكنه قال لمحاميي ترامب اليوم إنه سيرجئ الحكم إلى 19 نوفمبر.