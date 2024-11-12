البث العبرية: الفرقة 36 بدأت تعميق العملية البرية بلبنان

وكالات

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن الفرقة 36 بدأت تعميق العملية البرية باتجاه مناطق جديدة في خط القرى الثاني جنوبي لبنان.

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن اليوم الثلاثاء، مقتل أربعة من جنوده في شمال قطاع غزة، موضحا أن الجنود القتلى هم ضباط صف تتراوح أعمارهم بين 20 و21 عاما.

وذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية أن الجنود لقوا حتفهم عندما أصاب سلاح مضاد للدبابات أطلقته القوات الفلسطينية مبنى كانوا يحتمون به في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة.