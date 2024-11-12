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البث العبرية: الفرقة 36 بدأت تعميق العملية البرية بلبنان

06:33 م الثلاثاء 12 نوفمبر 2024

العملية البرية في لبنان أرشيفية

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وكالات

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن الفرقة 36 بدأت تعميق العملية البرية باتجاه مناطق جديدة في خط القرى الثاني جنوبي لبنان.

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن اليوم الثلاثاء، مقتل أربعة من جنوده في شمال قطاع غزة، موضحا أن الجنود القتلى هم ضباط صف تتراوح أعمارهم بين 20 و21 عاما.

وذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية أن الجنود لقوا حتفهم عندما أصاب سلاح مضاد للدبابات أطلقته القوات الفلسطينية مبنى كانوا يحتمون به في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة.

العملية البرية بلبنان الفرقة 36 الإسرائيلية جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل أربعة جنود إسرائيليين
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