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بلينكن يتوجه إلى أوروبا لإجراء محادثات عاجلة بشأن أوكرانيا عقب انتخاب ترامب

05:57 م الثلاثاء 12 نوفمبر 2024

أنتوني بلينكن

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واشنطن - (أ ب)

يتوجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى أوروبا لعقد اجتماعات عاجلة مع مسؤولين بحلف شمال الأطلسي "الناتو" والاتحاد الأوروبي بعد تمخض الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأسبوع الماضي عن عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير.

ومن المقرر أن تعقد وزارة الخارجية محادثات في بروكسل غدا الأربعاء، بشأن كيفية تعزيز الدعم لأوكرانيا فيما اقترح الرئيس المنتخب ترامب الحد بصورة كبيرة من المساعدات العسكرية الأمريكية للبلاد التي تصد غزوا روسيا بعد توليه المنصب.

وبعد قضاء أقل من يوم في بروكسل، سيتوجه بلينكن إلى بيرو والبرازيل لينضم إلى الرئيس المنتهية ولايته في حضور منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ وقمة لقادة مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى.

أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي بلينكن يتوجه إلى أوروبا تعزيز الدعم لأوكرانيا الناتو
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