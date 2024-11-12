"الأموال الأمريكية نفدت".. مستشار سابق لترامب يدعو أوروبا للاهتمام بمستقبل أوكرانيا

(مصراوي)

قال ستيف بانون، المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الأموال الأمريكية المخصصة لدعم أوكرانيا قد نفدت، مطالبًا أوروبا، التي "تهتم بمستقبل أوكرانيا" حسب تعبيره، بتحمل المسؤولية وإرسال التمويل المطلوب من ميزانياتها الخاصة.

وقال بانون في مقابلة مع صحيفة "كورييري دي لا سيرا" الإيطالية "ترامب سيؤكد أنه يسعى للسلام في أوكرانيا، وهو لا يتحدث باسمه فقط، بل من الواضح أنه يرغب في إنهاء هذا الهوس بتوسيع حلف الناتو نحو الأراضي الروسية".

وأضاف بانون أنه لا يمكنهم الانتظار حتى يعود ترامب إلى منصبه لتحقيق التغيير، مشيرًا إلى أن معركة السيطرة على الحكومة الأمريكية تدور الآن في مجلس النواب، مجلس الشيوخ.

وأوضح بانون، الذي كان وراء فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2016 ويعد من أبرز أذرع حركة "اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"، أن الأولويات الحالية هي تفكيك البيروقراطية الحكومية، وتقليص الدين العام، ومواجهة التهديدات الأمنية الكبرى.

وفيما يتعلق بالمستقبل السياسي لترامب، أشار بانون إلى أنه يفضل عدم دعوة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن إلى حفل تنصيب ترامب إذا عاد إلى منصبه، مؤكدًا أن "الوحدة ستتحقق بعد تطهير الدولة من الخونة".