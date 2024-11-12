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بعد الهجوم الإسرائيلي.. إيران تبني أول نفق دفاعي على أراضيها

05:36 م الثلاثاء 12 نوفمبر 2024

إيران تبني أول نفق دفاعي على أراضيها

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(مصراوي)

أفادت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن إيران بصدد بناء "نفق دفاعي" في العاصمة طهران بعد الهجمات الجوية التي شنتها إسرائيل على أهداف داخل البلاد.

وبحسب ما ذكرت الوكالة الإيرانية، فإن النفق، الذي يقع بالقرب من وسط المدينة، سيربط محطة في مترو طهران بمستشفى الإمام الخميني، مما يتيح الوصول المباشر إلى المنشأة الطبية عبر الأنفاق تحت الأرض.

وأكد رئيس قسم النقل في مجلس مدينة طهران في تصريح للوكالة أن هذا المشروع يمثل أول نفق دفاعي يتم إنشاؤه في البلاد.

ويأتي بناء النفق الدفاعي في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين تصعيدًا كبيرًا، حيث أكدت إيران عزمها الرد على الهجمات الإسرائيلية الأخيرة، متوعدة بأن ردها سيكون أوسع نطاقًا من عملية "الوعد الصادق" التي شنتها في أكتوبر ضد أهداف إسرائيلية، بمشاركة قوى المقاومة.

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