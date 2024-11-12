حماس تُدين هجوم الاحتلال "الوحشي" على بيت حانون

(مصراوي)

أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الثلاثاء، الهجوم "الوحشي" الذي شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وقالت حركة حماس، إن الهجوم جاء بعد ساعات من إدخال المساعدات للمدنيين، مضيفة، أن الخطوة تأتي تأكيدًا على "إمعان الاحتلال في حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني".

وطالبت حركة حماس، المجتمع الدولي بالعمل الفوري لفرض وقف حرب الإبادة والتجويع التي يرتكبها الاحتلال "الفاشي" ضد الأهالي شمالي قطاع غزة.

وفي وقت سابق اليوم شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مجزرة على بيت حانون شمالي قطاع غزة، بعد ساعات قليلة من السماح بدخول المساعدات إلى أهالي شمال غزة.