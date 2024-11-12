بعد إدخال المساعدات.. الاحتلال يجبر الفلسطينيين على النزوح في بيت حانون (فيديو)

(مصراوي)

بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن فتح معبر "كيسوفيم" لأول مرة لمرور شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، قامت قوات الاحتلال بمحاصرة مراكز الإيواء والمدارس والمنازل في بيت حانون شمالي قطاع غزة، حيث أجبرت الأهالي على النزوح بشكل قسري وترك منازلهم.

وأدى الحصار وتكثيف العمليات العسكرية لاستشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين، عقب ساعات قليلة من وصول المساعدات بعد انتظار طويل.

🔻 نزوح من بيت حانون شمال القطاع pic.twitter.com/Zv5M5wcqqm — المرصد العسكري ⧨ (@Military_OSTX) November 12, 2024

وكان جيش الاحتلال قد قال، إن الشاحنات قد خضعت لعملية تفتيش أمني في معبر "كرم أبو سالم" من قبل المفتشين التابعين لسلطة المعابر البرية بوزارة الدفاع الإسرائيلية قبل دخولها إلى غزة.

وحملت شاحنات المساعدات دقيق وأغذية ومياه بالإضافة إلى المعدات الطبية ومواد مخصصة لمراكز الإيواء، التي تم إرسالها إلى مناطق وسط وجنوب القطاع.