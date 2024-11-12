لمغازلة ترامب.. رئيس كوريا الجنوبية يعود لممارسة "الجولف"

سول - (أ ب)

نفض رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول الغبار عن مضارب الجولف الخاصة به وذلك في محاولة للتقرب من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، المعروف عنه عشقه لهذه الرياضة.

وقال المكتب الرئاسي في سول، اليوم الثلاثاء، إن يون عاد إلى ممارسة اللعبة، للمرة الأولى منذ نحو ثماني سنوات، استعدادا لمباراة محتملة في الجولف مع ترامب.

يشار إلى أنه منذ انتخاب ترامب، أثار نهج "أمريكا أولا" مخاوف من احتمال التأثير سلبا على التزام الدفاع الأمريكي نحو كوريا الجنوبية والإضرار بالمصالح التجارية لهذه الدولة التي تقع شمال شرق آسيا، عبر طرق مختلفة، من بينها زيادة الرسوم الجمركية.

ويقول خبراء إن من الأهمية بمكان توطيد علاقات صداقة شخصية وثيقة مع ترامب خلال الفترة الانتقالية قبل توليه المنصب بشكل رسمي في يناير المقبل.

وبحث يون وترامب خلال مكالمة هاتفية يوم الخميس الماضي، سبل تعزيز التعاون الثنائي واتفقا على عقد اجتماع بينهما قريبا.

وقال الرئيس الكوري الجنوبي للصحفيين في وقت لاحق إنه في الوقت الذي لا يمكن أن تظل الأمور كما كانت مع إدارة بايدن، "فإننا نستعد للتحوط من هذه المخاطر لفترة طويلة".

يشار إلى أن يون ليس أول زعيم عالمي يحاول استخدام لعبة الجولف لتطوير علاقاته مع ترامب.