رغم استضافة بلاده قمة المناخ.. الرئيس الأذربيجاني: النفط "هبة من الله"

باكو - (د ب أ)

اتهم رئيس أذربيجان إلهام علييف، في خطابه أمام قادة الدول المشاركين في قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب 29)، الذي تستضيفه باكو، اليوم الثلاثاء "وسائل الإعلام الغربية المزيفة" والمنظمات البيئية بشن حملة تشهير ضد بلاده.

وقال علييف، البالغ من العمر 62 عاما، والذي يحكم الجمهورية السوفيتية السابقة منذ نحو 20 عاما، إن وصف أذربيجان بأنها "دولة نفطية" يظهر نقصا في المعرفة.

وأظهرت بيانات وكالة الطاقة الدولية أن النفط والغاز يمثلان نحو 90٪ من صادرات أذربيجان.

وكرر علييف تصريحه المثير للجدل بأن احتياطيات أذربيجان من النفط والغاز "هبة من الله".

وقال علييف "لا ينبغي إلقاء اللوم على البلدان التي تملك هذه الموارد وتجلبها إلى السوق، لأن السوق والناس بحاجة إليها".

وأضاف علييف أن النفط والغاز هما من الموارد الطبيعية، تماما مثل الذهب والنحاس والرياح والشمس.

وقال علييف إن "اتهامنا بامتلاك النفط هو كأن تتهموننا بأن لدينا أكثر من 250 يوما مشمسا في السنة في باكو".

ووافق المفاوضون في المؤتمر السابق للأمم المتحدة حول المناخ على "التحول بعيدا" عن استخدام الوقود الأحفوري.

ومن المقرر أن يناقش المندوبون في قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب 29)، كيفية احتواء أزمة المناخ والتخفيف من عواقبها.

كما تهدف القمة إلى معالجة الالتزامات المالية الجديدة تجاه الدول الفقيرة التي تتضرر بشكل خاص جراء تغير المناخ.