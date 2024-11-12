في حفل "اكتمال القمر".. تحذيرات من هجوم محتمل ضد الإسرائيليين في تايلاند

(مصراوي)

رفعت الشرطة التايلاندية مستوى التأهب الأمني في جزيرة "كو فا نجان" تحسبًا لتهديدات تستهدف سياحًا إسرائيليين خلال حفل "اكتمال القمر" المقرر يوم الجمعة المقبل.

وأفاد موقع "واي نت" العبري بأن الجزيرة، التي تشهد توافدًا كبيرًا من السياح الإسرائيليين، شهدت تكثيفًا للإجراءات الأمنية ونشر حواجز إضافية استعدادًا لأي طارئ في هذا الحدث السياحي الشهير.

وأكدت مصادر أمنية إسرائيلية للموقع العبري أن السلطات الإسرائيلية تتابع الوضع عن كثب، وأن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي قد يصدر تحذيرًا رسميًا في وقت قريب، نظراً لوجود الآلاف من الإسرائيليين في الجزيرة.

يأتي هذا في ظل تحذيرات أمنية مشابهة صدرت في الأسابيع الماضية، حيث دعا مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مواطنيه لمغادرة مناطق سياحية محددة في سريلانكا، مثل "أروجام باي"، تحسبًا لأي مخاطر محتملة هناك.

كما شهدت العاصمة الهولندية أمستردام اشتباكات عنيفة في 8 نوفمبر، حيث تعرض مشجعو نادي "مكابي تل أبيب" الإسرائيلي للاعتداء بعد مباراتهم ضد فريق "أياكس" المحلي، إثر قيامهم بتمزيق أعلام فلسطينية معلقة في المدينة، مما أثار غضب مناصري القضية الفلسطينية وأدى إلى مشاجرات أسفرت عن إصابات عديدة.