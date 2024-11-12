بنيران الشرطة الفلسطينية.. مقتل 4 جنود إسرائيليين شمالي غزة

تل أبيب - (د ب أ)

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، مقتل أربعة من جنوده في شمال قطاع غزة، موضحا أن الجنود القتلى هم ضباط صف تتراوح أعمارهم بين 20 و21 عاما.

وذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية أن الجنود لقوا حتفهم عندما أصاب سلاح مضاد للدبابات أطلقته القوات الفلسطينية مبنى كانوا يحتمون به في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إيقاع 10 جنود إسرائيليين بين قتيل وجريح بعد تفجير منزل بمعسكر جباليا في شمال قطاع غزة.

وقالت القسام، في منشور أورده المركز الفلسطيني للإعلام عبر منصة إكس اليوم: "تمكن مجاهدو القسام من تفجير أحد المنازل بعبوة شديدة الانفجار فور وصول 10 جنود صهاينة لداخله وإيقاعهم بين قتيل وجريح عصر أمس الاثنين في منطقة أرض سليمان بحي القصاصيب بمعسكر جباليا شمال القطاع".

ووفقا لجيش الاحتلال الإسرائيلي، لقي 787 جنديا إسرائيليا حتفهم منذ دخول إسرائيل إلى قطاع غزة في أعقاب هجمات السابع من أكتوبر 2023 التي شنتها حركة حماس وجماعات فلسطينية أخرى على جنوب إسرائيل.

وأفادت هيئة الصحة التي تسيطر عليها حماس في المنطقة أن أكثر من 43 ألف و600 فلسطيني استشهدوا منذ ذلك الحين، كما أصيب 103 آلاف.