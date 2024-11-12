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بعد إصابته بانفجارات أجهزة البيجر.. أول ظهور للسفير الإيراني في بيروت

02:18 م الثلاثاء 12 نوفمبر 2024

جانب من اللقاء

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(مصراوي)

في أول ظهور له بعد إصابته بانفجار أجهزة الـ"بيجر" في بيروت، التقى السفير الإيراني لدى لبنان، مجتبى أماني، مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الثلاثاء، لبحث التحركات الدبلوماسية المستقبلية في ظل التطورات الحالية في لبنان.

وخلال اللقاء، شدد عراقجي على أهمية "اتخاذ تدابير فاعلة وتكثيف الضغوط السياسية والدبلوماسية على المستوى الدولي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في لبنان"، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل للحد من هذه الجرائم.

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كما قدم عراقجي توجيهات إلى السفير أماني حول الأولويات الدبلوماسية والخطوات المقبلة لدعم لبنان في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة.

وكان السفير أماني قد تعرض لإصابة في انفجار "بيجر" ببيروت، ونُقل على إثرها إلى طهران للعلاج، وهو الآن في حالة صحية جيدة استعدادًا لاستئناف مهامه في لبنان.

السفير الإيراني بيروت انفجارات أجهزة البيجر
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