العراق يرفض استخدام أجوائه للاعتداء على دول الجوار والمنطقة

بغداد - (د ب أ)

أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء، موقف بلاده الثابت برفض استخدام الأراضي والأجواء العراقية للاعتداء على دول الجوار والمنطقة.

وقال الأعرجي، في تغريدة نشرها على حسابه بمنصة "إكس" اليوم: "اختتمنا زيارتنا الرسمية إلى طهران التي عقدنا فيها اجتماعات مثمرة مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، والأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان، وقائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، وقائد فيلق القدس الجنرال إسماعيل قاآني".

وأضاف: "جددنا موقف العراق الثابت والمبدئي برفض استخدام الأراضي والأجواء العراقية، من قبل أي طرف كان للاعتداء على دول الجوار والمنطقة، فضلاً عن ضرورة حفظ الحدود ومنع عمليات التهريب ومحاربة مافيات المخدرات".

وتابع: "كما شددنا على أهمية التنسيق والتعاون المشترك لزيادة الضغط الدولي من أجل إيقاف الحرب على غزة ولبنان، والعمل على تهدئة الأوضاع ومنع التصعيد حفاظاً على الأمن والاستقرار العالمي".