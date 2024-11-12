جنبلاط: الحديث عن مفاوضات لوقف إطلاق النار في لبنان "شائعات"

(وكالات)

قال رئيس الحزب التقدمي السابق وليد جنبلاط، اليوم الثلاثاء، إن الحديث عن وجود مفاوضات لوقف الحرب في لبنان ليس إلا "شائعات".

وأوضح جنبلاط، أنه لم يسمع شيئا جديا ولا معطيات لانتهاء الحرب الإسرائيلية على لبنان في وقت قريب.

وكان رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، قد قال في وقت سابق اليوم، إنه اتفق مع المبعوث الأمريكي لدى لبنان آموس هوكستين على وقف إطلاق النار في لبنان وتطبيق القرار 1701.