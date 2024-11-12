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قوات الاحتلال تعتقل 15 فلسطينيًا من الضفة الغربية

01:54 م الثلاثاء 12 نوفمبر 2024

قوات إسرائيلية تعتقل فلسطنيين ارشيفية

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رام الله - (د ب أ)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ، منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الثلاثاء، 15 فلسطينيا على الأقل من الضّفة، بينهم معتقلون سابقون.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك اليوم، أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، بأن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات الخليل، رام الله، قلقيلية، نابلس، سلفيت، والقدس، رافقها عمليات تخريب وتدمير واسعة في منازل المواطنين، إلى جانب عمليات التحقيق الميداني والتي تصاعدت مؤخراً تحديداً في محافظة الخليل.

وأشار البيان إلى أن "عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا، ارتفع إلى أكثر من 11 ألفا و700 مواطن من الضّفة بما فيها القدس".

قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال فلسطينين الضفة الغربية
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