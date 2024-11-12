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بنجلاديش تطلب من الإنتربول المساعدة بتوقيف الشيخة حسينة

12:48 م الثلاثاء 12 نوفمبر 2024

الشيخة حسينة

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دكا - (أ ب)

طلبت محكمة خاصة في بنجلاديش، اليوم الثلاثاء، من منظمة الشرطة الدولية "الإنتربول" إصدار نشرة حمراء بتوقيف رئيسة الوزراء المعزولة الشيخة حسينة فيما يتعلق بمقتل مئات المتظاهرين خلال انتفاضة شعبية ضدها.

وفرت حسينة إلى الهند في 5 أغسطس الماضي مع مساعديها المقربين ووزراء سابقين، بعدما قضت 15 عاما في الحكم.

وتولى محمد يونس، الحائز على جائزة نوبل للسلام رئاسة حكومة مؤقتة في بنجلاديش، يوم 8 أغسطس الماضي، وأعاد لاحقا تشكيل المحكمة التي كانت تنظر قضايا الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت خلال حرب الاستقلال التي خاضتها البلاد ضد باكستان في عام 1971.

وقال المدعي العام للمحكمة، سلطان محمود، لوكالة أسوشيتد برس (أ ب)، إنهم خاطبوا الإنتربول عبر قائد الشرطة ليطلبوا المساعدة من المنظمة التي تتخذ من فرنسا مقرا لها في توقيف الشيخة حسينة وآخرين.

وتعهدت الحكومة التي يقودها يونس بمحاكمة حسينة، وقالت إنها ستسعى إلى ترحيلها من الهند.

الشيخة حسينة دكا بنجلاديش الإنتربول
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