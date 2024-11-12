المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية: نأخذ بعين الاعتبار أفعال الولايات المتحدة لا أقوالها

(وكالات)

قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، إن سياسة الضغوط "القصوى" التي مارسها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب خلال ولايته الرئاسية السابقة فشلت ولم تفلح مساعيها.

وأضافت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، أن طهران تأخذ أفعال المسؤولين الأمريكيين بعين الاعتبار لا أقوالهم.

وأكدت المتحدثة باسم الحكومة الايرانية على أن معيار العمل بالنسبة لإيران هو أفعال الولايات المتحدة وليس أقوالها.