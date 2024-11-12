حماس تطالب القمة العربية بالعمل لتجميد مشاركة إسرائيل في الأمم المتحدة

(وكالات)

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الثلاثاء، إن مقررات القمة العربية والإسلامية تتطلب مزيدًا من الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي ورفع الحصار وإغاثة الشعب الفلسطيني.

ودعت حركة حماس، القمة العربية الإسلامية مجلس الأمن إلى إلزام "الكيان الصهيوني بوقف العدوان على قطاع غزة ولبنان".

وطالبت حركة حماس، القمة بالتحرك الفوري لتجميد مشاركة الاحتلال في الجمعية العامة للأمم المتحدة وحظر تصدير السلاح إليه.

وأضافت حركة حماس، أن الشعب الفلسطيني ينتظر من أشقائه العرب والمسلمين تفعيل الأدوات المتاحة لفرض وقف العدوان عليه وإغاثته وكسر الحصار عنه ودعم صموده.