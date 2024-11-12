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حملة مداهمات على خلفية تهم معادية السامية في ولاية بافاريا الألمانية

11:05 ص الثلاثاء 12 نوفمبر 2024

الشرطة الألمانية

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ميونخ - (د ب أ)

شنت السلطات الألمانية، اليوم الثلاثاء، حملة تفتيش ومداهمات على 18 عقارا في ولاية بافاريا بسبب جرائم معادية للسامية.

وأعلن المكتب الإقليمي للشرطة الجنائية في الولاية، أن التحقيق يستهدف 19 مشتبها بهم، وهم 6 نساء و13 رجلا تتراوح أعمارهم بين 16 و66 عاما.

وبحسب البيانات قامت الشرطة باستجواب المشتبه بهم وعثرت على أدلة، مثل هواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر محمولة.

وفقا لبيانات السلطات، يُشتبه في أن المتهمين قاموا - من بين أمور أخرى - بالإدلاء بتصريحات تحريضية على شبكات التواصل الاجتماعي أو أهانوا أشخاصا من الأوساط السياسية.

وبحسب المحققين، فإن هذه هي الحملة الثانية من نوعها ضد الجرائم المعادية للسامية في ولاية بافاريا هذا العام، وتم تنسيقها مع المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية.

الشرطة الالمانية حملة مداهمات معاداة السامية ولاية بافاريا الألمانية
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