منظمات إغاثة: إسرائيل أخفقت في الالتزام بالمهلة النهائية الأمريكية لتعزيز المساعدات لغزة

تل أبيب - (أ ب)

قالت منظمات إغاثة دولية، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل أخفقت في تلبية مطالب الولايات المتحدة من أجل تعزيز وصول أكبر للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب، حيث صارت الظروف أسوأ من أي وقت مضى خلال الحرب المستمرة منذ 13 شهرا.

وكانت إدارة الرئيس جو بايدن دعت إسرائيل الشهر الماضي إلى "الدفع" بالمزيد من الغذاء والمساعدات الطارئة الأخرى إلى غزة، ومنحتها مهلة مدتها 30 يوما تنتهي اليوم الثلاثاء.

وحذرت من أن إخفاق إسرائيل في الامتثال للمطالب قد يؤدي إلى صدور قوانين أمريكية تلزمها بتقليل الدعم العسكري، وذلك في الوقت الذي تشن فيه إسرائيل حربا ضد حماس في غزة وحزب الله في لبنان.

وكانت إسرائيل أعلنت عن سلسلة من الخطوات لتحسين الوضع، إلا أن مسؤولين أمريكيين أشاروا مؤخرا إلى أن إسرائيل مازالت لا تقوم بما يكفي، رغم أنهم لم يقولوا ما إذا كانوا سيتخذون أي إجراء ضدها.