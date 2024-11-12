يسرائيل كاتس: المواقع النووية الإيرانية أصبحت مكشوفة أمام الضربات الإسرائيلية

وكالات

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، خلال اجتماع مع هيئة الأركان العامة، إن المواقع النووية الإيرانية أصبحت مكشوفة بشكل أكبر من أي وقت مضى أمام الضربات الإسرائيلية.

ونشر "كاتس" تصريحاته عبر حسابه بمنصة "إكس"، قائلا: "إيران اليوم مكشوفة أكثر من أي وقت مضى أمام ضرباتنا التي تستهدف مشآتها النووية، لدينا الفرصة لتحقيق هدفنا الأهم، وهو القضاء على التهديد الوجودي لدولة إسرائيل".

واستهدفت إيران مرتين خلال هذا العام الأراضي الإسرائيلية بشكل مباشر، كما شنت إسرائيل هجمات على منشآت عسكرية إيرانية.

يأتي ذلك وسط مخاوف من توسع رقعة الصراع في الشرق الأوسط، بعدما امتد من غزة إلى لبنان، إذ تشن إسرائيل عمليات عسكرية برية في الجنوب.

فيما تواصل المجموعات المسلحة المدعومة من إيران، وعلى رأسها حزب الله اللبناني والحوثي اليمنية ومجموعات أخرى في العراق، توجيه ضربات لإسرائيل بالمسيرات والصواريخ.