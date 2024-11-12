إسرائيل: لن نوقف إطلاق النار في لبنان وسنواصل ضرب حزب الله بقوة

وكالات

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن الجيش الإسرائيلي لن يوقف إطلاق النار في لبنان، مؤكدا أنه سيواصل ضرب حزب الله بقوة، وفقا لما ذكرته العربية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

يذكر أن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، قال صباح اليوم الثلاثاء، إن لبنان اتفقت مع المبعوث الأمريكي آموس هوكستين، على وقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701 دون زيادة أو نقصان.

ووافق المجلس الوزاري الإسرائيلي على المسودة المطروحة بين الجانب الأمريكي والإسرائيلي للتسوية بلبنان.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، إن الكابينت "المجلس الأمني المصغّر" سيجتمع الليلة، لبحث اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.

وأضافت أن إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة تبادلت مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار، وسط وأنباء عن وساطة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها، إن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق في لبنان.