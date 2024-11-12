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رئيس البرلمان اللبناني: اتفقنا مع المبعوث الأمريكي على وقف إطلاق النار

08:04 ص الثلاثاء 12 نوفمبر 2024

نبيه بري

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وكالات

قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، إن لبنان اتفقت مع المبعوث الأمريكي آموس هوكستين، على وقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701 دون زيادة أو نقصان، بحسب سكاي نيوز.

يذكر أن المجلس الوزاري الإسرائيلي وافق على المسودة المطروحة بين الجانب الأمريكي والإسرائيلي للتسوية بلبنان.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، إن الكابينت "المجلس الأمني المصغّر" سيجتمع الليلة، لبحث اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.

وأضافت أن إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة تبادلت مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار، وسط وأنباء عن وساطة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بحسب سكاي نيوز.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها، إن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق في لبنان.

نبيه بري رئيس البرلمان اللبناني المبعوث الأمريكي آموس هوكستين وقف إطلاق النار لبنان
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