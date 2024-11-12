دونالد ترامب يختار النائب مايك والتز مستشارًا للأمن القومي

وكالات

طلب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، من النائب مايك والتز، أن يكون مستشاره للأمن القومي في البيت الأبيض، وفقًا لما ذكرته العربية.

ويقوم مستشار الأمن القومي، وهو منصب مؤثر للغاية يعينه الرئيس ولا يتطلب تأكيد مجلس الشيوخ، بالتنسيق بين جميع وكالات الأمن القومي العليا وهو مكلف باطلاع الرئيس وتنفيذ سياساته.

وسيتولى "والز" دوره وسط الصراعات الدولية المتشابكة في أوكرانيا والشرق الأوسط.

ومن المتوقع أن يحاول ترامب منع المزيد من التصعيد في الخارج من خلال بناء الردع ضد المنافسين الأجانب مع تفضيل سياسات التعامل مع حلفاء الولايات المتحدة.

هذا وقال ترامب، اليوم، إنه اختار النائبة المنتمية للحزب الجمهوري إليس ستيفانيك لتشغل منصب سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة.

وذكر ترامب في بيان "يشرفني أن أرشح إليس ستيفانيك للعمل في حكومتي سفيرة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، إليس مقاتلة قوية للغاية وذكية من أجل أمريكا أولا".

ويعقد ترامب اجتماعات مع المرشحين المحتملين للمناصب في إدارته قبل تنصيبه رئيسا في 20 يناير كانون الثاني.

ورشح ترامب الاثنين عضو الكونجرس السابق لي زيلدين، للإشراف على السياسة البيئية للولايات المتحدة.