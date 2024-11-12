تحذيرًا من تسلل مسيرة.. صفارات الإنذار تدوي بمناطق جنوب الجولان

وكالات

دوت صفارات الإنذار في مناطق عدة جنوبي الجولان، تحذيرا من تسلل مسيرة، بحسب ما أعلنت عنه الجبهة الداخلية الإسرائيلية.

وقالت وسائل إعلام، إن جيش الاحتلال شن غارة على بلدة تول جنوبي لبنان.

يذكر أن فصائل عراقية مسلحة، أعلنت اليوم الثلاثاء، الهجوم على "هدف عسكري" جنوبي إسرائيل بالطيران المسير.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، اعتراض طائرة مسيرة دخلت إلى الأراضي الإسرائيلية من الجهة الشرقية في منطقة وادي عربة.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى تفعيل الدفاعات الجوية في إيلات دون تفعيل صفارات الإنذار في إيلات جنوبي إسرائيل والتفاصيل قيد الفحص.

كان موقع "يسرائيل هيوم" نقل أنباء أولية عن تنفيذ عدة اعتراضات جوية فوق مدينة إيلات، دون أنباء عن وقوع إصابات.